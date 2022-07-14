Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Пасхи в южной части Тихого океана

13 июля - Сильное землетрясение произошло в южной части Тихого океана во вторник в районе, где сейсмическая активность является частой и потенциально опасной.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано недалеко от острова Пасхи на глубине 6 миль.

Геологическая служба США сообщила, что за землетрясением последовало несколько более мелких землетрясений в том же регионе, включая один афтершок магнитудой 4,8.

О каких-либо серьезных разрушениях или травмах на острове, который является территорией Чили, не сообщалось. Землетрясение не вызвало предупреждения о цунами.

Остров Пасхи расположен примерно в 2200 милях к западу от Чили и в 4300 милях к востоку от Новой Зеландии в отдаленной части Южной части Тихого океана.

Место находится рядом с "Огненным кольцом", сейсмически активным регионом в Тихом океане, где часто происходят землетрясения и извержения вулканов.