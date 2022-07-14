Потерянное кольцо жительницы Алабамы выловили из Калифорнийского озера спустя 53 года
Жительница Алабамы, потерявшая свое школьное кольцо во время купания в калифорнийском озере, вскоре воссоединится с ним спустя 53 года благодаря паре, которая нашла его во время рыбалки.
Дана Скотт Лафлин сказала, что она купалась в озере Берриесса вскоре после окончания средней школы в 1969 году, когда ее кольцо упало с пальца и опустилось на дно озера.
Несколько дней назад сын Лафлина получил сообщение от пары, которая сказала, что они нашли кольцо во время рыбалки на озере Берриесса и пытались установить его владельца.
Лафлин, которая живет более чем в 2000 милях от города Фоли, штат Алабама, просмотрела фотографии кольца и подтвердила, что на нем были ее инициалы и название школы, в которой она училась.
"Я просто сказал, что я так благодарен, и я не мог поверить, что она нашла кольцо после стольких лет. Я думаю, так и должно было быть. Мой муж был как бы в состоянии шока ".
Опубликовано: Антон Райт
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