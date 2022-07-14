Лукашенко уверен, что связи белорусского и французского народов не подвластны политической конъюнктуре
Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии и выразил уверенность, что связи между народами не подвластны политической конъюнктуре.
Александр Лукашенко в своем обращении к французскому народу отметил, что 2022 год – год 30-тилетия установления дипотношений между нашими странами.
Он также напомнил, что исторические связи двух народов сложились гораздо раньше. Они были скреплены, в том числе и победой во Второй Мировой войне.
«Убежден, существующие дружественные связи между людьми станут определяющим фактором в развитии белорусско-французского сотрудничества, сделают его неподвластным ни времени, ни политической конъюнктуре», - отметил белорусский лидер в своем послании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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