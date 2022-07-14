Зеленский пообещал Ким Чен Ыну жесткий ответ на признание ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ответ Украины на решение КНДР признать республики Донбасса будет серьезным.
На вопрос, какой будет реакция Киева на такое решение руководства КНДР, Зеленский пообещал отреагировать.
«Конечно, будем реагировать очень жестко на всех уровнях», — подчеркнул украинский президент.
Ранее после признания Сирией независимых республик Донбасса, Зеленский пообещал такую же непримиримую реакцию. В итоге Киев разорвал дипотношения с Дамаском.
Опубликовано: Тарас Медведев
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