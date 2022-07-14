Кучера назвал срок, который грозит Галкину

Российский актёр и ведущий Оскар Кучера рассказал о том, какой срок светит юмористу Максиму Галкину по уголовному делу, которое на негозаведено.

Покинувшего Россию юмориста Максима Галкина в компании своей супруги Аллы Пугачевой уже не ждут российские поклонники из-за того, что артист позволял себе оскорбительные высказывания в адрес родины и жителей РФ. У полиции свой подход к делу.

Известный ведущий телевидения и актер Оскар Кучера поделился собственными соображениями по поводу того, на какой срок лишения свободы"наговорил" себе Галкин в случае, если тот надумает вернутся в родное государство.

Большая часть его провокационных заявлений в адрес России и земляков грозят артисту статьёй УК РФ (уголовного кодекса).

Кучера написал в своем Телеграм-канале.

За высказывания Галкину грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее появились сведения о том, что против ведущего и юмориста Максима Галкина заведено уголовное дело.

Информация исходила из уст бывшего депутата Государственной думы Романа Худякова. Политик утверждал, что артиста накажут по статье о распространении фейков о военных силах России (ст. 207.1 УК РФ).

Заметим, что официального подтверждения таким данным так и не было.

Худяков подчёркивает, что журналисты на Западе заинтересованы в выражениях Галкина против родной страны. Представители СМИ за рубежом умело используют фразы российского артиста, тем самым демонстрируя, что знаменитость такой величины категорически против действий властей России относительно Украины.