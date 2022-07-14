Кучера назвал срок, который грозит Галкину
Российский актёр и ведущий Оскар Кучера рассказал о том, какой срок светит юмористу Максиму Галкину по уголовному делу, которое на негозаведено.
Покинувшего Россию юмориста Максима Галкина в компании своей супруги Аллы Пугачевой уже не ждут российские поклонники из-за того, что артист позволял себе оскорбительные высказывания в адрес родины и жителей РФ. У полиции свой подход к делу.
Известный ведущий телевидения и актер Оскар Кучера поделился собственными соображениями по поводу того, на какой срок лишения свободы"наговорил" себе Галкин в случае, если тот надумает вернутся в родное государство.
Большая часть его провокационных заявлений в адрес России и земляков грозят артисту статьёй УК РФ (уголовного кодекса).
Кучера написал в своем Телеграм-канале.
За высказывания Галкину грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее появились сведения о том, что против ведущего и юмориста Максима Галкина заведено уголовное дело.
Информация исходила из уст бывшего депутата Государственной думы Романа Худякова. Политик утверждал, что артиста накажут по статье о распространении фейков о военных силах России (ст. 207.1 УК РФ).
Заметим, что официального подтверждения таким данным так и не было.
Худяков подчёркивает, что журналисты на Западе заинтересованы в выражениях Галкина против родной страны. Представители СМИ за рубежом умело используют фразы российского артиста, тем самым демонстрируя, что знаменитость такой величины категорически против действий властей России относительно Украины.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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