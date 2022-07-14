В ЛНР подтвердили захват гаубицы M777 производства США

Народная милиция Луганской народной республики подтвердила захват первой американской гаубицы М777 у военнослужащих ВСУ. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Сегодня, 14 июля 2022 года, Народная милиция Луганской народной республики подтвердила захват американской гаубицы M777 «Три топора» у Вооруженных сил Украины. Уточняется, что трофей захватили военные 2-го Луганского корпуса.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы выполнили в ЛНР шесть огневых задач, в ходе выполнения которых были ликвидированы четыре группы пехоты ВСУ. По предварительной информации, в каждой группе было до 10 украинских военных и боевые машины.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал эффективность ПВО в республики. По его словам, средства противовоздушной обороны могут отбивать до 98% атак ВСУ, в том числе ракет из комплексов «Точка-У», «Смерч», «Ураган», «Град», HIMARS и БМ-21.

Марочко уточнил, что на протяжении месяца ВСУ практически без перерыва ведут обстрелы по городам и селам в радиусе 120 километров от Артемовска. Скорее всего, захваченная гаубица M777 была одно из тех, которые вели огонь по близлежащим населенным пунктам.