Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет обратился к ВСУ с требованием сложить оружие для окончания спецоперации.

Депутат нижней палаты российского парламента от Крыма Михаил Шеремет 14 июля сказал, что специальная военная операция закончится при выполнении двух условий.

Он сказал, что Украинским вооруженным силам нужно сложить оружие, а киевской власти смениться на людей, настроенных на развитие украинского государства.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ закончат боевые действия только тогда, когда Россия покинет территорию государства.