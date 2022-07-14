ФСБ: в пяти российских регионах задержаны пособники террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в пяти регионах России задержаны пособники запрещенной в стране террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Члены организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которых обвиняют в пособничестве терроризму, задержаны в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. В настоящее время террористическая организации «Хайят Тахрир аш-Шам» действует на территории Сирии.

ФСБ полагает, что задержанные создали межрегиональную сеть в России. Они собирались сбором, хранением и переводом денежных средств на счета и банковские карты третьих лиц. Под видом благотворительности они отправляли средства на нужды боевиков в идлибской зоне Сирии.

Первые задержания произошли в Карачаево-Черкессии. ФСБ там задержало 11 человек, которых считает причастными к деятельности ячейки «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации). Предположительно, задержанные вовлекали местных жителей в противозаконную деятельность.

Сообщалось, что при обыске у задержанных обнаружили десять единиц гражданского оружия, а также обрез охотничьего ружья, пистолет, три гранаты, боеприпасы и средства связи.