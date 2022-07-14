Премьер-министр Польши призвал граждан утеплять дома в преддверии «трудной осени и зимы»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что граждан страны ждет «трудная осень и зима». Он призвал жителей утеплять свои дома в преддверии отопительного сезона.

Моравецкий также рассказал о государственной программе Польши по поддержке энергоэффективности. По словам премьера, правительство направит «миллиарды злотых» на поддержку граждан в отопительный сезон, а субсидии покроют до 90% стоимости работ.

Таким образом, премьер-министр полагает, жилые и муниципальные здания в Польши утеплят «естественным путем», а плата за отопление сократиться. Однако с этим не согласны польские экологические организации, так как новая концепция правительства приведет к увеличению выбросов.

Представители организаций заявляют, что польские власти еще несколько лет назад настойчиво твердили, что необходимо серьезнее относиться к энергоэффективности домов. В связи с этим в стране выросло употребление угля в домохозяйствах, которое сегодня составляет 5 миллионов тонн. Если дела так пойдет и дальше, то потребление угля составит 9-11 миллионов тонн.

Согласно исследованию Института экономики окружающей среды, дома в Польше находятся в ужасном энергетическом состоянии. Более 30% в принципе не имеют теплоизоляции наружных стен, так как были построены еще в начале XX века без учета современных условий эксплуатации.