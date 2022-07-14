Подоляк заявил, что Россия присоединит Беларусь по итогам войны на Украине
Советник Зеленского считает, что Россия обязательно втянет Беларусь в войну с Украиной, чтобы получить пополнение и в дальнейшем «поглотить» независимую республику.
«За попытками втянуть в войну Беларусь стоит желание Москвы прикрыть недостаток своих военных возможностей. России нужна утилизация белорусской армии и потеря власти режима Лукашенко», - написал Подоляк в Твиттер.
Затем, он предполагает, что Кремль просто поглотит Беларусь, как суверенное государство.
Институт по изучению войны (ISW) в своем аналитическом докладе 11 июля отметил, что Лукашенко, с большой вероятностью поддерживает Путина.
«Он позволяет войскам входить в свое воздушное пространство. Но при этом он не рискует прямым военным участием белорусских ВС в войне», - отметили аналитики.
Отметим, что Подоляк и его западные коллеги в своем твитте ни разу не упомянули тот факт, что не Беларусь, а Украина фактически напала на территорию соседней республики, неоднократно нанося ракетные удары «Точкой-У». О последних нескольких эпизодах президент Лукашенко упомянул недавно. Пока ПВО Беларуси успешно справляется с задачей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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