Bloomberg: Евросоюз готовится к усилению инфляции из-за украинского кризиса
Авторитетное аналитическое агентство Bloomberg заявляет, что Европейская комиссия резко ухудшила прогноз по росту инфляции и замедления экономического развития ЕС.
В Еврокомиссии посчитали, что прошлый прогноз по развитию экономики региона на 2022-2023 года и росту инфляции был неверным, так как не учитывал затяжной характер военного конфликта в Украине. Окончательную версию прогноза ЕК планируют опубликовать до конца текущей недели.
ЕС испытывает большие трудности из-за неконтролируемого роста цен, а также риска нехватки энергоносителей в отопительный сезон. Bloomberg отмечает, что ЕК готовиться к увеличению ВВП минимум на 2,6% по итогам текущего года, а к концу 2023 года оно вырастет еще на 1,4%.
Предыдущий прогноз говорил о том, что за этот год ВВП стран ЕС должно вырасти на 2,7%, а за следующий — на 2,3%. То есть, снижение показателей на следующий год практически в полтора раза повлияет не только на платежеспособность граждан европейских стран, но и на сохранение темпов производства — спрос будет ограниченным при низких показателях, а без производства в виду отсутствия спроса, невозможно развитие.
Напомним, в июне 2022 года инфляция в странах ЕС достигла рекордного уровня в 8,6% — это более чем в четыре раза превышает целевой показатель Европейского Центрального банка, который прогнозировал инфляцию в 2022 года на уровне 2%. Теперь ЕК ожидает еще большего ускорения инфляции и падения ВВП.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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