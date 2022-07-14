Президент Бразилии увеличил социальные расходы на $7,6 млрд, эффектно обойдя законодательство о выборах
Болсонару решил разыграть «последнюю карту» для обеспечения своей поддержки на выборах среди беднейшего населения.
Парламент Бразилии в среду одобрил ряд мер, предложенных правительством Жаира Болсонару, увеличив несколько статей расходов для создания новых социальных пособий.
Подавляющим большинством голосов депутаты одобрили проект, который устанавливает «чрезвычайное положение», чтобы обойти закон о выборах, запрещающий принятие новых законов в период выборов.
Правительство потратит более 41 млрд реалов (около 7,6 млрд долларов) на финансирование социальных мер, которые будут действовать до декабря.
Среди них: увеличение на 50% программы субсидий Auxilio Brasil, ранее называвшейся Bolsa Familia, созданной бывшим левым президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая позволит выплачивать семьям пособие по 110 долларов в месяц.
Субсидии также будут выплачиваться водителям грузовиков в размере до 1000 реалов в месяц. Помощь беднейшим слоям населения и водителям такси для покупки газовых баллонов также будет более существенной в контексте стремительного роста цен на энергоносители.
Опубликовано: Тарас Медведев
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