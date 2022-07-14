Артем Геллер: социальную сеть TikTok могут разблокировать в России 27 сентября

Близкий к компании-разработчику TikTok Артем Геллер сообщил, что сервис видеороликов могут разблокировать для российских пользователей уже 27 сентября 2022 года.

Ранее TikTok лишил россиян возможности выкладывать новые видеоролики. В настоящее время пользователи с российскими IP-адресами не могут загружать собственный контент и вести прямые трансляции (проводить стримы). Кроме того, в конце апреля 2022 года, приложение TikTok и вовсе пропало из российского магазина App Store.

Артем Геллер сообщил, что TikTok на данный момент находится «в удивительном положении для любой IT-компании», так как не имеет возможности принимать аполитичные решения. То есть, блокировка TikTok для россиян — чистой воды политика.

По мнению Геллера, TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины для того, чтобы не было конфликтов внутри социальной сети, потому что это позитивный сервис для коротких видео. При этом в компании считают, что уже становиться «потише», поэтому необходимо подводить какие-то итоги.

Геллер напомнил, что TikTok не заявлял об уходе из России, а просто приостановил генерации контента. Россияне по-прежнему могут общаться и смотреть видео блогеров из других стран.

С одной стороны, Геллер считает, что говорить о сроках возвращения TikTok в Россию пока рано, с другой — источники, близкие к компании-разработчику заявляют, что это может произойти уже 27 сентября 2022 года. Геллер добавил, что пользователи из России могут загружать контент посредством VPN-сервисов.