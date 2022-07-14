Президент Шри-Ланки так и не объявил об отставке и срочно вылетел с Мальдив в Сингапур

Об отставке, которую Готабая Раджапакса обещал в среду, может быть объявлено после его отъезда с Мальдивских островов.

Президент Шри-Ланки покинул Мальдивы в четверг на саудовском самолете, направлявшемся в Сингапур, сообщил AFP представитель аэропорта.

Источник сообщил, что Готабая Раджапакса, его жена Иома и двое телохранителей были доставлены к самолету за несколько минут до вылета из международного аэропорта Велана в Мале.

Местные СМИ сообщают, что в столице островов Мале прошла акция протеста с требованием, чтобы правительство Мальдив не предоставляло Раджапакса убежища.

Мальдивские СМИ уверяют, что Готабая Раджапакса провел ночь в роскошном отеле Waldorf Astoria Ithaafushi, параллельно этой роскоши и экономическому кризису, который переживает население Шри-Ланки.