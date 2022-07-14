Шарий утверждает, что взрывная волна ударила по роддому в Виннице

ВКС России нанесли ракетный удар по воинской части в Гайсине Винницкой области, в предместье Винницы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что ВС России нанесли удар по роддому, повторяя мариупольский сценарий.

Украинский журналист Анатолий Шарий уточнил, что информация об атаке на роддом не имеет подтверждения.

По его словам, взрывная волна от мощнейшего взрыва ударила по зданию роддома и повредила, в том числе, окна.