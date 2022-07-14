В скандальной скульптуре «Мама м ребенок» во Владивостоке рассмотрели маленького Путина
Композицию «Мама и ребенок», посвященную семьям моряков, местные соцсети восприняли в штыки.
Во многом из-за легкого платья, больше похожего на нижнее белье ее назвали «Эротическая фантазия на тему Аленки».
Хотя официально новую скульптурную композицию откроют лишь в День военно-морского флота, который пройдет 31 июля, но на суд местных жителей ее решили представить пораньше, дабы н оказалось скандала, как с нововоронежской Аленкой.
Но буквально сегодня, соцсети взорвало новое предположение. Авторы использовали портрет маленького Путина, когда ваяли мальчика в отцовской бескозырке, корый вместе с мамой ждут возвращения отца-моряка.
Отец президента России – Владимир Спиридонович, как известно был военным моряком и воевал в Великую Отечественную на смертельно-опасном «Невском пятачке», где получил тяжелое ранение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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