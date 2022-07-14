Лепс станет дедушкой впервые в сентябре текущего года

Известный в России исполнитель Григорий Лепс обретёт статус дедушки уже в сентябре этого года. Его 37-летняя дочь Инга находится в ожидании первенца.

Григорий Лепс наконец станет дедушкой. В июле певец отметит свой 60-летний юбилей. В сентябре текущего года его старшая дочь Инга должна стать матерью.

37-летняя наследница Лепса - профессиональный искусствовед. В настоящее время она ведёт несколько проектов, но на первом месте у Инги семья.

О предстоящем радостном событии в семье рассказал сам знаменитый родитель.

Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее как у профессионального искусствоведа на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я - дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом.

Свадьбу с нынешним супругом, актером и режиссером Михаилом Плутахиным, старшая дочь Лепса сыграла в апреле текущего года. Церемония прошла в закрытом формате: здесь присутствовали лишь родные и самые близкие друзья молодых.

Стоит отметить, что Инга не спешила строить семью долгое время. Она несколько лет получала образование, жила за рубежом, занимаясь карьерой. Раньше девушка мечтала о сцене, как отец.

Со своим возлюбленным Инга познакомилась несколько лет назад, когда они оба участвовали в съемках одной кинокартины.

Лепс в свою очередь отметил, что нашел общий язык с нынешним зятем Михаилом очень быстро.

Михаил - хороший парень, воспитанный, культурный. Мы разные абсолютно люди и по темпераменту, и по поведению. Но Инге нравится. А для меня главное, чтобы дочь любили, уважали. Ее супруг тоже напрямую связан с искусством, театром – талантливый режиссер, думаю, его время еще настанет. У нас даже есть общие интересы. Можем посидеть и поговорить, приятный в общении, так что я за их будущее спокоен.

Звезда отечественной сцены одобрил выбор своей наследницы.