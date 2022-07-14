Российские войска в Херсонской области взяли в плен гражданина США

В Украине задержали очередного наемника из Соединенных Штатов Америки, которая сражался за ВСУ.

Гражданин Соединенных Штатов Америки, который был в рядах Вооруженных сил Украины, попал в плен на территории Украины.

Суеди Мурекезу является уроженцем Руанды, но он вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты в 1994 году.

Известно, что Мурекезе попал в плен к российским войскам на территории Херсонской области Украины несколько недель назад.

"Московский комсомолец" сообщает, что он находился в Украине в деловой поездке, после чего решил там остаться.