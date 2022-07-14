Российские войска в Херсонской области взяли в плен гражданина США
В Украине задержали очередного наемника из Соединенных Штатов Америки, которая сражался за ВСУ.
Гражданин Соединенных Штатов Америки, который был в рядах Вооруженных сил Украины, попал в плен на территории Украины.
Суеди Мурекезу является уроженцем Руанды, но он вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты в 1994 году.
Известно, что Мурекезе попал в плен к российским войскам на территории Херсонской области Украины несколько недель назад.
"Московский комсомолец" сообщает, что он находился в Украине в деловой поездке, после чего решил там остаться.
Опубликовано: Николай Скира
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