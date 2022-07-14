Пушилин заявил о захвате Северска войсками ДНР
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что был захвачен город Северск.
Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Северск был захвачен.
По его словам, населенный пункт практически полностью контролируется Вооруженными силами самопровозглашенной республики.
"Северск почти перешел под оперативный контроль ДНР", - приводит информационное агентство ТАСС заявление Дениса Пушилина.
Опубликовано: Николай Скира
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