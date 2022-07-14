Пушилин заявил о захвате Северска войсками ДНР

Мария Шукшина судится с застройщиком за свою квартиру, в которой 4 комнаты

Известная российская актриса, телеведущая Мария Шукшина подала иск в суд против застройщика жиломплекса "Кино-7". Причина в том, что спустя 6 лет застройщик не думает отдавать звезде экрана её четырёхкомнатную квартиру.

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