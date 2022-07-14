ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Виннице

Российские солдаты уничтожили пункт дислокации Вооружённых сил Украины в Виннице.

В четверг, 14 июля 2022 года, согласно информации ряда Telegrm-каналов, солдаты ВС РФ нанесли три удара высокоточными ракетами по Дому офицеров и располагающимся рядом с ним зданием пункта дислокации украинских военных.

Главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате ракетных взрывов возник пожар, который привёл к возгоранию автомобильной стоянки, есть пострадавшие.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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