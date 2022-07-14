Еврокомиссия позволила транзит санкционных товаров в Калининград, но Литва против

Европейская комиссия опубликовала разъяснение по транзиту в Калининград из России через литовскую территорию. Так, в документе не рекомендовано запрещать железнодорожный транзит санкционных товаров.

Согласно документу ЕК, при условии соответствующего контроля, санкционные товары могут поступать в Калининградскую область по литовским железнодорожным путям. Запрещать их транзит ведомство не рекомендует как Литве, так и другим странам ЕС.

При этом Еврокомиссия все еще запрещает транзит подсанкционных товаров автомобильным транспортом в Калининград, через территорию стран Европейского союза (в первую очередь — Литву). Однако власти Калининграда заявляют, что их устроит только тот транзит, который был ранее, до 17 июня 2022 года.

Премьер-министр Литвы заявил, что пока не установлены новые правила, рекомендации Еврокомиссии по транзиту литовскими властями рассматриваться не будут. Правила по ограничению санкционных товаров будут прежними.

Ранее глава Калининграда Алиханов сообщил, что первые поставки санкционных грузов в регион после введения ограничений ожидаются 14-15 июня 2022 года.