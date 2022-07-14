Комиссия ЕС ожидает рекордной инфляции в 7,6% в 2022 году
Из-за высоких цен на энергоносители Комиссия ЕС ожидает, что в этом году инфляция в зоне евро достигнет рекордно высокого уровня.
В среднем за год инфляция ожидается на уровне 7,6 процента, согласно летнему экономическому прогнозу Брюсселя, опубликованному в четверг.
В своем весеннем прогнозе ЕК предполагала всего 6,1% инфляцию для стран еврозоны. В этом году во всем ЕС ожидается рост цен на 8,3% вместо 6,8%.
Ожидается, что инфляция сократится вдвое в 2023 году, в среднем на уровне 4 процентов в зоне евро и 4,6 процента в ЕС.
Что касается экономического роста, Комиссия ЕС по-прежнему предполагает, что экономика ЕС вырастет на 2,7 процента в 2022 году. Ожидается, что в зоне евро рост составит 2,6 процента, что является небольшой корректировкой по сравнению с майским прогнозом в 2,7 процента.
Однако на следующий год Комиссия существенно скорректировала свои прогнозы в сторону понижения. Она предполагает 1,5-процентный рост во всем ЕС и 1,4 процента в зоне евро. Фоном является, в том числе, ситуация на рынках энергоресурсов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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