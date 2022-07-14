Неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога был спрятан за портретом крестьянки
Автопортрет Винсента Ван Гога был обнаружен на обороте другой картины голландского художника 19 века.
В Национальной галерее Шотландии специалисты совершили большое открытие, просканировав рентгеном знаменитый «Портрет крестьянки» работы Ван Гога написанный в 1885 году.
Портрет был обнаружен на оборотной стороне работы, покрытой слоями клея и картона, которые, видимо, были наложены перед выставкой в Эдинбурге в начале ХХ века.
«Когда мы впервые увидели его, мы, конечно, были очень взволнованы, — сообщила Лесли Стивенсон, куратор музея. «Такие моменты невероятно редки», — сказала Фрэнсис Фаул, куратор Национальной галереи Шотландии.
«Мы обнаружили неизвестное произведение Винсента Ван Гога, одного из самых важных и популярных художников в мире», - добавила Фаул.
Винсент Ван Гог известен тем, что повторно использовал холсты для экономии денег.
На автопортрете художник в традиционной шляпе и с шарфом на шее. Хорошо видно его левое ухо, которое художник отрезал в 1888 году.
Во время выставки, которая пройдет с 30 июля по 13 ноября, посетители смогут полюбоваться работами, воспроизведенными методом рентгенографии. Сейчас специалисты музея думает, как удалить клей и разделить две работы, не повредив их.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Мария Шукшина судится с застройщиком за свою квартиру, в которой 4 комнаты
Известная российская актриса, телеведущая Мария Шукшина подала иск в суд против застройщика жиломплекса "Кино-7". Причина в том, что спустя 6 лет застройщик не думает отдавать звезде экрана её четырёхкомнатную квартиру.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Бородина попала в больницу в Турции из-за мучительных головных болей, отдыхая на курорте
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Гайдай объяснил, почему российские ДРГ наводят ужас на ВСУ
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона