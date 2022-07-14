Неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога был спрятан за портретом крестьянки

Автопортрет Винсента Ван Гога был обнаружен на обороте другой картины голландского художника 19 века.

В Национальной галерее Шотландии специалисты совершили большое открытие, просканировав рентгеном знаменитый «Портрет крестьянки» работы Ван Гога написанный в 1885 году.

Портрет был обнаружен на оборотной стороне работы, покрытой слоями клея и картона, которые, видимо, были наложены перед выставкой в Эдинбурге в начале ХХ века.

«Когда мы впервые увидели его, мы, конечно, были очень взволнованы, — сообщила Лесли Стивенсон, куратор музея. «Такие моменты невероятно редки», — сказала Фрэнсис Фаул, куратор Национальной галереи Шотландии.

«Мы обнаружили неизвестное произведение Винсента Ван Гога, одного из самых важных и популярных художников в мире», - добавила Фаул.

Винсент Ван Гог известен тем, что повторно использовал холсты для экономии денег.

На автопортрете художник в традиционной шляпе и с шарфом на шее. Хорошо видно его левое ухо, которое художник отрезал в 1888 году.

Во время выставки, которая пройдет с 30 июля по 13 ноября, посетители смогут полюбоваться работами, воспроизведенными методом рентгенографии. Сейчас специалисты музея думает, как удалить клей и разделить две работы, не повредив их.