Концерт "Машины времени" отменили в Перми: выступление было запланировано на 19 сентября

В российском городе Пермь на уровне местных властей принято решение об отмене концерта российской группы "Машина времени" во главе с Андреем Макаревичем.

В Перми принято решение об отмене выступления популярного в России музыкального коллектива "Машина времени", лидером которой является Андрей Макаревич, пребывающий в Израиле.

Концерт должен был состояться 19 сентября текущего года.

Отмечается, что информацию о концерте убрали из афиши ДК имени Солдатова. Представитель "Модерн концерт" Андрей Челпанов сообщил об изменениях в расписании культурных мероприятий.

Концерт не состоится. Причин несколько, все они связны с ситуацией в стране. Билеты можно вернуть по месту приобретения.

На официальном же сайте легендарной группы "Машины времени" никаких изменений на этот счёт сделано не было.

Ранее сообщалось, что Макаревич, пребывающий на чужбине после запуска спецоперации в Украине, планирует выступить с концертной программой в российских городах.

Концерты запланированы в Уфе, Казани, Волгограде и других не менее крупных городах государства. Присутствует информация, что Макаревич зарабатывает и в частном порядке - за каждый такой выход на сцену музыкант получает 3 000 000 рублей.

Как правило, на корпоративах Макаревич выступает 2 раза в месяц.