Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении взвода поставленных ВСУ гаубиц М777 американского производства.

Конашенков заявил, что российская армия уничтожила взвод поставленных Вооруженным силам Украины американских гаубиц М777. Он отметил, что гаубицы были уничтожены в районе населенного пункта Первомайский Харьковской области Украины.

Ранее Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что захватила одну американскую гаубицу М777 «Три топора» у ВСУ. Операцию проводили военные второго Луганского корпуса без поддержки российской регулярной армии.

В последнее время на территории ЛНР активизируется активность артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. К выполнению боевых задач привлечены Росгвардейцы. Ранее сообщалось, что именно военные ведомства ликвидировали четыре группы пехоты ВСУ и боевую технику.

По предварительной информации, в каждой украинской группе находилось до 10 военнослужащих и по две боевые машины пехоты. Предполагается, что после этой операции была захвачена та самая американская гаубица М777, которая находится в качестве трофея в Народной милиции ЛНР.