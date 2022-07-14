Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили РСЗО ВСУ в Запорожье

Бойцы российской армии уничтожили РСЗО ВСУ высокоточной ракетой «Калибр» на территории завода в Запорожье.

14 июля генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга Министерства обороны России заявил об успешном уничтожении реактивных систем залпового огня ВСУ, которые были спрятаны на территории запорожского завода высоковольтной аппаратуры.

Конашенков уточнил, что для уничтожения боевых машин РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье российскими военными были использованы новейшие высокоточные крылатые ракеты «Калибр».