Таиланд разрешит химическую кастрацию сексуальных преступников в обмен на сокращение сроков тюремного заключения
Поздно вечером в понедельник сенат Таиланда одобрил законопроект, который даст некоторым сексуальным преступникам право выбрать химическую кастрацию, чтобы взамен сократить срок тюремного заключения.
Закон впервые был принят нижней палатой в марте и был принят в Сенате 11 июня 145 сенаторами при двух воздержавшихся.
Законопроект по-прежнему требует еще одного голосования в палате представителей плюс королевского одобрения, чтобы быть официально объявленным законом.
В случае принятия решения сексуальные преступники, которым грозит повторное правонарушение, могут дать согласие на получение инъекций препарата, снижающего уровень тестостерона.
Они также должны получить разрешение на использование препарата по крайней мере двумя специалистами, психиатрическим и медицинским.
Опубликовано: Игнат Ветров
-
-
Мария Шукшина судится с застройщиком за свою квартиру, в которой 4 комнаты
Известная российская актриса, телеведущая Мария Шукшина подала иск в суд против застройщика жиломплекса "Кино-7". Причина в том, что спустя 6 лет застройщик не думает отдавать звезде экрана её четырёхкомнатную квартиру.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Французов в День взятия Бастилии удивили БПЛА MQ-9 Reaper
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Tesla делает с конкурентами тоже самое, что Apple сделала с Nokia
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона