Гайдай объяснил, почему российские ДРГ наводят ужас на ВСУ

Российские диверсанты наводят ужас на украинских военных, действуя в тылу противника, пишет в своем телеграм глава ОВА Луганщины Гайдай.

Гайдай объясняет в своем посте, как российские частные военные компании проводят свои рейды.

«Российские войска усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из «Лиги» говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму», — сетует бывший глава Луганщины.

В этой своей сентенции Гайдай говорит о ЧВК «Вагнера», которая имеет богатый боевой опыт, в том числе связанный с диверсиями в тылу врага.