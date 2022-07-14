Гайдай объяснил, почему российские ДРГ наводят ужас на ВСУ
Российские диверсанты наводят ужас на украинских военных, действуя в тылу противника, пишет в своем телеграм глава ОВА Луганщины Гайдай.
Гайдай объясняет в своем посте, как российские частные военные компании проводят свои рейды.
«Российские войска усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из «Лиги» говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму», — сетует бывший глава Луганщины.
В этой своей сентенции Гайдай говорит о ЧВК «Вагнера», которая имеет богатый боевой опыт, в том числе связанный с диверсиями в тылу врага.
Опубликовано: Тарас Медведев
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