Бородина попала в больницу в Турции из-за мучительных головных болей, отдыхая на курорте
Ведущая телестройки "Дом-2" Ксения Бородина вынуждена была обратиться в учреждение здравоохранения, пребывая на курорте в Турции. Знаменитость одолели сильные головные боли.
Известная ведущая Ксения Бородина, только что сообщавшая о том, как ей хорошо отдыхается в Турции, оказалась в больнице. Причина госпитализации - сильные головные боли.
Прекрасные виды и свежий горный воздух Бодрума, где находится на отдыхе знаменитость, не повлияли на ее самочувствие благотворно. Даже обезболивающие не помогли звезде российского экрана.
В своих социальных сетях молодая женщина рассказала, что даже держать голову не может, так как мучается от боли. Неприятные ощущения Ксения чувствует также в висках и глазах. Знаменитость вынуждена была обратиться за помощью к медикам.
Я в шоке. Такая тупая боль.
Ксения поведала о том, что ей уже сделали МРТ, результаты которого будут готовы через 3 дня. Пока ей рекомендовали принимать лекарства, прописанные врачами местной больницы.
Фанаты Бородиной обеспокоены её самочувствием, надеясь, что ничего серьезного не будет, а таблетки обязательно помогут. Возможно, телезвезда простудилась во время перелёта или на самом отдыхе из-за ветра.
В настоящее время, пока лечится, Ксении не до купания в море. Отдыхают сейчас по полной дочки ведущей и ее подруги, в компании с которыми знаменитость отправилась на курорт в Турции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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