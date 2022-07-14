Tesla делает с конкурентами тоже самое, что Apple сделала с Nokia

Аналитик Шон Гэллап заявил, что история агрессивной конкуренции повторяется. Сегодня Tesla делает с конкурентами-автопроизводителями тоже самое, что компания Apple сделала с Nokia.

Шон Гэллап отметил, что задержки с программным обеспечением для автомобилей Volkswagen только усиливают прогнозы — Tesla будет сложно догнать любому конкуренту, в том числе и чуть ли не основному в Европе. По словам аналитика, Tesla меняет автомобильный бизнес примерно также, как Apple поменяли рынок смартфонов около 15 лет назад.

Гэллап подчеркнул, что такие параллели — это предупреждение для традиционных автомобильных производителей и инвесторов в машины на двигателях внутреннего сгорания (ДВС).

Другой аналитик Пьер Феррагу также считает, что задержки с программным обеспечением конкурентов Tesla приводят к задержкам в работе по всей цепочке производителей. Примечательно, что Феррагу аналогично Гэллапу привел в пример Nokia и Apple.

Феррагу отметил, что много лет назад Nokia пыталась изменить свою операционную систему, однако после выпуска смартфонов Apple в этом просто отпала необходимость. Рынок буквально поделили две OC — Android и iOS, а операционная система Nokia осталась за бортом истории. В итоге компания Nokia была вынуждена отказаться от разработки собственной OC и перейти на Android.

Тоже самое касается и Tesla. Компания решительно переводит свои электромобили на собственную операционную систему и внедряет все новые и новые технологии. При этом другие автопроизводители просто не успевают обновлять технические характеристики своих бортовых систем, однако также вынуждены переходить на производство электромобилей.

В итоге электромобили того же Volkswagen, оказываются менее функциональными и более дорогими. Только одна новая версия операционной систем Tesla увеличила прибыль компании на 20% в первом квартале 2022 года. Задержки с обновлением ОС Volkswagen привели к тому, что даже в Европе автопроизводитель прибавил лишь 13%.

Историческое преимущество Tesla говорит о том, что по всем прогнозам компания получит не менее 20% мирового рынка электромобилей уже к 2030 году. В то время как буквально все остальные автопроизводители электромобилей (которых десятки), вынуждено займут оставшуюся долю.