Tesla делает с конкурентами тоже самое, что Apple сделала с Nokia
Аналитик Шон Гэллап заявил, что история агрессивной конкуренции повторяется. Сегодня Tesla делает с конкурентами-автопроизводителями тоже самое, что компания Apple сделала с Nokia.
Шон Гэллап отметил, что задержки с программным обеспечением для автомобилей Volkswagen только усиливают прогнозы — Tesla будет сложно догнать любому конкуренту, в том числе и чуть ли не основному в Европе. По словам аналитика, Tesla меняет автомобильный бизнес примерно также, как Apple поменяли рынок смартфонов около 15 лет назад.
Гэллап подчеркнул, что такие параллели — это предупреждение для традиционных автомобильных производителей и инвесторов в машины на двигателях внутреннего сгорания (ДВС).
Другой аналитик Пьер Феррагу также считает, что задержки с программным обеспечением конкурентов Tesla приводят к задержкам в работе по всей цепочке производителей. Примечательно, что Феррагу аналогично Гэллапу привел в пример Nokia и Apple.
Феррагу отметил, что много лет назад Nokia пыталась изменить свою операционную систему, однако после выпуска смартфонов Apple в этом просто отпала необходимость. Рынок буквально поделили две OC — Android и iOS, а операционная система Nokia осталась за бортом истории. В итоге компания Nokia была вынуждена отказаться от разработки собственной OC и перейти на Android.
Тоже самое касается и Tesla. Компания решительно переводит свои электромобили на собственную операционную систему и внедряет все новые и новые технологии. При этом другие автопроизводители просто не успевают обновлять технические характеристики своих бортовых систем, однако также вынуждены переходить на производство электромобилей.
В итоге электромобили того же Volkswagen, оказываются менее функциональными и более дорогими. Только одна новая версия операционной систем Tesla увеличила прибыль компании на 20% в первом квартале 2022 года. Задержки с обновлением ОС Volkswagen привели к тому, что даже в Европе автопроизводитель прибавил лишь 13%.
Историческое преимущество Tesla говорит о том, что по всем прогнозам компания получит не менее 20% мирового рынка электромобилей уже к 2030 году. В то время как буквально все остальные автопроизводители электромобилей (которых десятки), вынуждено займут оставшуюся долю.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
-
Мария Шукшина судится с застройщиком за свою квартиру, в которой 4 комнаты
Известная российская актриса, телеведущая Мария Шукшина подала иск в суд против застройщика жиломплекса "Кино-7". Причина в том, что спустя 6 лет застройщик не думает отдавать звезде экрана её четырёхкомнатную квартиру.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Французов в День взятия Бастилии удивили БПЛА MQ-9 Reaper
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Tesla делает с конкурентами тоже самое, что Apple сделала с Nokia
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона