Французов в День взятия Бастилии удивили БПЛА MQ-9 Reaper

Этот беспилотник американской разработки оснащает французскую армию в Сахеле с 2014 года, он впервые закрыл воздушный парад в национальный праздник.

14 июля внимание парижан традиционно приковал авиапарад. Его открыли самолеты Alpha Jets , которые оставили свои синие, белые и красные шлейфы в летнем небе.

65 самолетов, в том числе «Рафали» и «Миражи», и 25 вертолетов следовали друг за другом над столицей. Но в этом году над Елисейскими полями впервые пролетал беспилотник MQ-9 Reaper, замыкавший парадный авиастрой.

Этот беспилотный летательный аппарат, построенный американской компанией General Atomics, оснащает ряды французской армии с 2014 года.

Гигантская железная птица длиной 11 метров с размахом крыльев 20 метров и весом 4,5 тонны развивает крейсерскую скорость 370 км/ч и может достигать 480 км/ч благодаря турбовинту мощностью 900 лошадиных сил. Обладая автономностью в течение 24 часов, он может достигать высоты 15 000 метров над уровнем моря.

Ранее используемый в основном, как разведчик, с 2019 года аппарат также может оснащаться управляемыми бомбами и ракетами класса «воздух-поверхность». В его носовой части находится оптотронное оборудование, позволяющее наводить эти боеприпасы по лазеру. К 2025 году ВВС Франции будут иметь 12 таких беспилотных летательных аппаратов, а к 2030 году — 24.