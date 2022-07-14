Мария Шукшина судится с застройщиком за свою квартиру, в которой 4 комнаты

Известная российская актриса, телеведущая Мария Шукшина подала иск в суд против застройщика жиломплекса "Кино-7". Причина в том, что спустя 6 лет застройщик не думает отдавать звезде экрана её четырёхкомнатную квартиру.

Российская артистка Мария Шукшина судится с застройщиком жилого комплекса "Кино-7". Компания уже 6 лет не отдает купленную знаменитостью четырехкомнатную квартиру в центре столицы.

Представитель застройщика оправдывается тем, что у него отсутствует документация, дающая право передавать жильё в собственность.

В 2004 году актриса стала пайщиком проекта элитного жилья, разработанного Союзом кинематографистов РФ и строительным комплексом "Интеко".

Взнос предполагал получение жилплощади в новом комплексе в 1-м Самотечном переулке. В связи с постоянными корректировками проекта строительство затянулось более, чем на 10 лет.

В 2016 же году ЖК "Кино-7" наконец был сдан, но оказалось, что Шукшина не имеет права оформить на себя жильё. Причиной застройщик назвал отсутствие у него документации для передачи недвижимости пайщикам.

Актриса ведёт судебные разбирательства до сих пор, но на настоящий момент она не является законным владельцем квартиры.

Ранее руководитель Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев сообщал, что более 41 000 обманутых дольщиков вправе претендовать на выплаты денежных компенсаций в ближайшее время.

Чиновник утверждает, что это единственный возможный вариант, когда строительство заморожено.