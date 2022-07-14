Более 200 бойцов нацбата Кракен отказались идти в наступление и оставили свои позиции
Бойцы националистического подразделения "Кракен" отказались выполнять приказы командования.
Российское издание "Московский комсомолец" со ссылкой на информацию Министерства обороны сообщает о бегстве националистов батальона "Кракен".
Как сказано в сообщении, более двух сотен военнослужащих данного подразделения отказались выполнять приказы командования.
Затем они заявили, что переходят в харьковскую городскую территориальную оборону.
"13 июля в 226-ом националистическом формировании «Кракен» более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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