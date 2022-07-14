Экономист Кругман: крах криптовалютного рынка — это возможность его регулировать

Известный экономист Пол Кругман заявил, что ошеломляющий крах криптовалютного рынка — это возможность его регулировать. При этом сам цифровой рынок превратился в «постмодернистскую пирамиду».

В своей аналитической статье для авторитетного издания New York Times экономист Пол Кругман охарактеризовал криптовалютный рынок как «постмодернистскую пирамиду». Он считает, что цифровая индустрия заманила инвесторов сочетанием либерализма и технической «болтовни сумасшедшего».

При этом Кругман подчеркнул, что ошеломляющий крах криптовалютного рынка по сути дает возможности инвесторам. По крайней мере, появляется шанс федерального регулирования, при котором цифровые активы не смогут обесцениваться так стремительно.

Экономист особенно отметил, что инвесторам стоит десять раз задуматься прежде, чем вкладываться в криптоактивы, так как индустрия «еще не разработала продукты, которые могут быть полезными в реальной экономики», но несмотря на это позиционирует себя как респектабельная и передовая.

Пол Кругман указал на выступление вице-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэля Брейнарда, который буквально сказал, что «распродажа криптовалюты пролила свет на серьезную уязвимость в финансовой системе цифровых активов». Он добавил, что привлекательность децентрализованной валюты часто просто укрытие для мошенничества (например, отмывания денег или финансовых преступлений).

Кругман напомнил, что платежи цифровыми активами позволяют совершать считанные системы. По его мнению, в ближайшее время ситуация никак не поменяется, так как ни одному государству не выгодно иметь рядом с национальной валютой децентрализованную, которую нельзя контролировать. Кроме того, она никак не может влиять на реальный сектор экономики, а значит совершенно бесполезна для государственного управления и регулирования.