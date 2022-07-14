Саудовская Аравия заманила Роналду невероятным предложением в $300 млн

По сообщениям СМИ, предложение общим объемом в 300 миллионов евро должно будет заманить Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

После различных предположений к португальской суперзвезде, включая интерес со стороны мюнхенской Баварии, на этот раз говорят, что это невероятное предложение сделал владелец клуба из богатой пустынной области СА. Однако, его личность пока не раскрывается.

Как сообщили в четверг телеканалы CNN Portugal и TVI, а также испанская спортивная газета As, возможно предложение на два сезона. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня следующего года. 37-летний игрок хочет играть в сильной лиге в преддверии чемпионата мира в Катаре в ноябре и декабре, который, вероятно, станет последним в его карьере.

Поскольку «Манчестер Юнайтед» не смог пройти в Лигу чемпионов, Роналду, ищет новую сцену для своего искусства. Говорят, что он останется в Европе как минимум на год и хочет играть за трофеи в топ-клубе. Однако «Манчестер Юнайтед», по крайней мере, такова нынешняя позиция, не собирается его отпускать. По данным BILD, он пулучит около 29 миллионов евро в год в Манчестере.

Сообщается, что предложение Саудовской Аравии предусматривает комиссию за трансфер в размере 30 миллионов евро, 20 миллионов должны быть переданы консультативной группе Роналду для посредничества. Тогда нападающий должен заработать 125 миллионов евро за сезон.

Трансферный мировой рекорд — 222 миллиона евро, которые «Пари Сен-Жермен» когда- то заплатил «Барселоне» за бразильца Неймара.