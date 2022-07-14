Минобороны РФ: 200 боевиков нацбата Кракен дезертировали с поля боя
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о дезертирстве боевиков нацбата "Кракен"
По информации Министерства обороны Российской Федерации, более двух сотен националистов подразделения "Кракен" отказались выполнять приказы командования.
Российское оборонное ведомство сообщает, что на фоне этого внутри подразделения начались драки с бойцов с командирами.
После междуусобицы погибли шесть военнослужащих. Сами бойцы не захотели выдвигаться к Краматорску и заявили о переходе в Харьковскую территориальную оборону.
Отметим, что это уже не первый случай неповиновения в рядах нацбатальона Кракен. Несколько дней назад они уже отказывались идти в наступление.
Опубликовано: Николай Скира
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