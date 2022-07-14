Спейси не признаёт вину по обвинению в сексуальных насилиях

Известного на весь мир актёра Кевина Спейси обвиняют в сексуальном насилии. Знаменитость отказался признавать себя виновным в преступлениях.

Популярный американский актер Кевин Спейси не намерен признавать свою вину по всем 5 предъявленным ему обвинениям, которые касаются сексуальных насилий.

Кевин Спейси - американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, крунер. Спейси начинал свою актёрскую карьеру в театре. В 1995 году актёр получил первые одобрительные отзывы от ведущих киножурналистов мира за роль Джона Доу в фильме Дэвида Финчера "Семь".

Такое заявление известная личность сделал в период слушаний в центральном уголовном лондонском суде Лондона Олд-Бейли.

В конце мая текущего года Спейси были предъявлены обвинения по 4-ём случаям сексуального насилия к 3-ём мужчинам, и еще 1-ом принуждении к вступлению в сексуальную связь.

По данным дела, преступления произошли в 2005, 2008, 2013 годах.

Киноактер не один раз сообщал, что принимает участие в судебных разбирательствах с целью оправдания своей персоны путём предоставления доказательств его невиновности.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси предстанет в судебной инстанции по обвинению в насилии сексуального характера по 4-ем пунктам. Предполагаемые злодеяния происходили по имеющимся данным с марта 2005 по апрель 2013 гг.

62-летний артист также обвиняется в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия.