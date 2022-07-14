Минобороны сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М-777 в Харьковской области

Российские военные уничтожили несколько поставленных Вашингтоном гаубиц М-777.

Российские Вооруженные силы нанесли удары по военных объектам, находящимся на территории Харьковской области Украины.

В ходе обстрелов был уничтожен взвод из поставленных Соединенными Штатами гаубиц М-777, передали в ведомстве.

Отметим, что сегодня утром стало известно о том, что войсками ЛНР была найдена аналогичная гаубица, которую оставили при отступлении украинские солдаты.

Ранее сообщалось об уничтожении гаубиц из Франции, британских ракетных систем Harpoon, а также американских систем HIMARS.

Опубликовано: Николай Скира

 

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