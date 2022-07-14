Балицкий: Запорожская область войдет в состав России этой осенью

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, назначенный российской стороной, заявил, что регион войдет в состав России осенью 2022 года.

Евгений Балицкий подчеркнул, что решение о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации примут на основе референдума, который пройдет в начале осени 2022 года. При этом, глава ВГА подчеркнул, что по настроению жителей «видно желание».

Глава региона добавил, что предположительно референдум состоится в первой половине сентября, однако окончательное решение будет озвучено только тогда, когда «на уровне администрации будут понимать готовность вовлечения людей» в процесс голосования.

Балицкий отметил, что население Запорожской области требует от военно-гражданской администрации провести референдум о вхождении региона в состав Российской Федерации «как можно быстрее». При этом необходимо понимать, что для голосования задействуется большой административный ресурс, поэтому это не быстрый процесс.

Запорожская область перешла под контроль российской стороны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Сейчас в регионе сформирована российская военно-гражданская администрация. Глава администрации — Евгений Балицкий.