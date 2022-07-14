ЕС предлагает отмечать День памяти жертв изменения климата

Предложение будет представлено министрам окружающей среды двадцати семи до обсуждения с государствами-членами.

Европейская комиссия предложила в четверг двадцати семи установить ежегодный день памяти «жертв изменения климата» по случаю первой годовщины смертоносных наводнений в Бельгии и Германии.

«Мы помним сегодня гибель людей из-за неустойчивых погодных условий, почти ежедневно в мире есть смертельные случаи. Пришло время уделить немного больше внимания этим жертвам», — сказал Франс Тиммерманс, вице-президент исполнительной власти ЕС, по прибытии на встречу министров окружающей среды ЕС в Праге.

Он напомнил о примерно 220 погибших в июле 2021 года в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Германии и Бельгии, а также о шести погибших в результате торнадо в Чехии в июне 2021 года.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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