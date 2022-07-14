Премьер Польши Моравецки: Русский мир - это наследие украинских националистов

Глава Польского правительства Матеуш Моравецки назвал "русский мир" наследием украинских националистов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки высказался о создании так называемого "русского мира".

Как ни странно, он обвинил в этом никак не Российскую Федерацию, а Украину.

По словам Моравецкого, в создании "русского мира" виноваты украинские националистические организации.

В частности, он упомянул запрещенную на территории России организацию.

"Русский мир" является наследником украинских националистических организаций типа Украинской повстанческой армии УПА", - заявил Моравецки.