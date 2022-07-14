Минобороны РФ пока никак не прокомментировало удары по украинской Виннице
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в своем ежедневном брифинге никак не прокомментировал ракетные удары по украинской Виннице.
При этом Конашенков отметил, что российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Николаевской и Донецкой областях. По данным российского оборонного ведомства, в результате ударов погибло около 1000 украинских военнослужащих.
Представитель Минобороны РФ ранее рассказал про удары по пункту Часов Яр в Донецкой области. По данным Конашенкова, в результате удара погибло 43 военнослужащих ВСУ. При этом позже информацию обновили и сообщили о гибели более 300 «украинских националистов».
Украинские власти подтвердили, что ВС РФ нанесли девять ударов по Николаеву, в результате чего была повреждена инфраструктура. Удары по Виннице стали комментировать намного позже и только со стороны Украины, представители Минобороны РФ — не комментируют инцидент.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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