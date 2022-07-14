Вашингтон готов использовать всю свою мощь, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие

Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали «Иерусалимскую декларацию о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Израилем».

«Соединенные Штаты готовы использовать все элементы своей национальной мощи, чтобы помешать Ирану получить атомное оружие», подчеркивается в декларации, подписанной в четверг в Иерусалиме президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Декларация стала итогом первого визита президента Байдена на Ближний Восток, который частично был посвящен иранской ядерной программе.

Иран категорически отрицает стремление к обладанию ядерным оружием.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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