Вашингтон готов использовать всю свою мощь, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие

Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали «Иерусалимскую декларацию о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Израилем».

«Соединенные Штаты готовы использовать все элементы своей национальной мощи, чтобы помешать Ирану получить атомное оружие», подчеркивается в декларации, подписанной в четверг в Иерусалиме президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Декларация стала итогом первого визита президента Байдена на Ближний Восток, который частично был посвящен иранской ядерной программе.

Иран категорически отрицает стремление к обладанию ядерным оружием.