Вашингтон готов использовать всю свою мощь, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие
Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали «Иерусалимскую декларацию о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Израилем».
«Соединенные Штаты готовы использовать все элементы своей национальной мощи, чтобы помешать Ирану получить атомное оружие», подчеркивается в декларации, подписанной в четверг в Иерусалиме президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Декларация стала итогом первого визита президента Байдена на Ближний Восток, который частично был посвящен иранской ядерной программе.
Иран категорически отрицает стремление к обладанию ядерным оружием.
Опубликовано: Тарас Медведев
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