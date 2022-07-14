Dow Jones: инфляция в США оказалась выше ожидания аналитиков

Индекс потребительских цен в США только за один месяц вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидали, что инфляция не превысит 8,8%.

В июне индекс потребительских цен в США показал рост на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом авторитетные аналитики из Dow Jones ожидали, что рост инфляции в первый летний месяц не превысит 8,8%.

Для американской экономики даже 0,3 п.п. являются серьезным показателем при низких ключевых ставках и «крепком курсе» национальной валюты. Так как доллар является мировой валютой, его волатильность, как правило, минимальная и даже несущественные для европейского рынка колебания, серьезно сказываются на экономику страны.

Кроме того, с поправкой на потребительскую инфляцию в США падает и почасовая заработная плата. Так, в среднем она сократилась якобы на 1%, однако только в течение одного июня — на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американцы активно увеличивают расходы на топливо, продукты питания, аренду и услуги. В частности, наибольшее увеличения расходов происходит как раз на оплату топлива и медицинских услуг (по большей части стоматологических).

При этом, даже если не учитывать волатильных цен на продукты питания и энергоносители в США, так называемы базовый индекс потребительских цен в США снижается с начала весны 2022 года. Если на пике (в марте) он достигал 6,5%, то в июне равняется 5,9%.