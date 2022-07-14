Хлоя Кардашьян ждет второго ребенка от суррогатной матери

Звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян скоро станет матерью второго ребенка. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря сестер Кардашьян.

Второй ребенок Кардашьян и ее бывшего парня Тристана Томпсона будет вынашиваться суррогатной матерью, сообщает CNN. Кардашьян и баскетбольный профессионал, которые расстались в конце прошлого года, уже являются родителями четырехлетней дочери Тру.

«Мы можем подтвердить, что у Тру будет родной брат, зачатый в ноябре», — говорится в заявлении, цитируемом СМИ.

Кардашьян заявила, что она «невероятно благодарна» суррогатной матери. Еще в марте 2021 года в первом эпизоде последнего сезона сериала «Семейство Кардашьян» Хлоя сообщила, что рассматривает возможность суррогатного материнства.

Врачи ранее предупреждали ее о беременности с высоким риском. У ее сестры Ким Кардашьян также было двое из четырех детей от бывшего мужа Канье Уэста, выношенных суррогатной матерью, также из-за беременности с высоким риском.