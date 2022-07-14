Делегация РФ в ОБСЕ: США стоят на грани войны с Россией
Представители России в ОБСЕ заявили о риске прямого столкновения РФ и Соединенных Штатов.
В Российской Федерации заявили о риске прямого столкновения страны с Соединенными Штатами Америки.
Как заявило представительство России в ОБСЕ, сейчас Вашингтон балансирует на грани военного столкновения.
"Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Москвой, сообщает делегация РФ в ОБСЕ", - передает ТАСС.
При этом стоит отметить, что ранее американские политики начали призывать к удару по Крымскому мосту.
Опубликовано: Николай Скира
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