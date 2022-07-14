Пушилин: ВСУ обстреляли автовокзал «Центр» в Донецке, есть погибшие
Украинские солдаты открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка, два человека скончались.
В четверг, 14 июля 2022 года, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пресс-релизе сообщил, что боевики ВСУ обстреляли автовокзал «Центр» и ЦУМ Ворошиловского района Донецка.
Пушилин уточнил, что в результате обстрела ВСУ нанесён ущерб гражданской инфраструктуре города, четыре человека экстренно госпитализированы, двое скончались от полученных травм на месте. В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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