Москва ставит продолжение эксплуатации «Северного потока-1» в зависимость от санкций
По мнению Москвы, перезапуск газопровода «Северный поток — 1» после текущих ремонтных работ — это, прежде всего, ответственность Запада.
«Что касается эксплуатации газопровода в дальнейшем, то здесь многое будет зависеть от наших партнеров — как с точки зрения спроса на газ, так и с точки зрения предотвращения негативного влияния незаконных ограничительных мер», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству «Интерфакс» в четверг.
Захарова конкретно упомянула случай с турбиной, которая была отремонтирована в Канаде, но не возвращена в Россию из-за западных санкций. Тем временем, однако, Канада решила передать турбину Германии. В июне Россия существенно сократила поставки газа в Германию, мотивируя это не полной комплектацией системы.
С другой стороны, в Европе в настоящее время существуют опасения, что Россия по политическим причинам не сможет открыть газовый кран после того, как текущие ремонтные работы на «Северном потоке-1» завершатся. В среду российская государственная компания «Газпром» заявила, что не может прогнозировать открытие Балтийского трубопровода из-за отсутствия необходимой информации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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