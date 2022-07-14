Минобороны Украины: информация о потерях ВСУ является государственной тайной

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях ВСУ в ходе боевых действий является государственной тайной. Не раскрывается точное количество потерь и сотрудников спецслужб.

Анна Маляр призвала общественные организации и граждан Украины не раскрывать и не публиковать данные о погибших военнослужащих ВСУ. По ее словам, скрытие такой информации — правильное решение. Маляр назвала публикации о количестве погибших в ходе боевых действий «работой на врага».

Ранее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, а армия страны истощена. Резников при этом не стал называть точные цифры погибших и раненных в ходе боевых действий, однако призвал разработать новую оперативную стратегию.

По данным Министерства обороны России, по состоянию на 14 июля 2022 года, ВСУ только за сутки потеряли около тысячи военнослужащих из личного состава. Это произошло в результате ударов российской армии по пунктам дислокации в ДНР и Николаевской области.

Представитель российского ведомства Конашенков уточнил, что российская армия поразила пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады территориальной обороны.