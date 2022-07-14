Авраам Руссо поделился как он начинал свою сольную карьеру
Авраам Руссо красивый певец, песни которого добираются до самой души девушки любого возраста. С чего начинал певец свою деятельность?
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо прокомментировал вопрос о начале своей карьеры. По его рассказам начало было не таким простым и карабкаться нужно было с самых низов.
Пение всегда было его призванием, а внешний вид не ставил под сомнение - он будет прекрасный артист.
Начало своей деятельности Авраам Руссо начинал с небольших сольных выступлений в столичных ресторанах «Славянская трапеза» и «Прага». Надо отметить, что данные места пользовались большой популярностью. Когда ресторан Прага открыл свои двери, я пришел и мне дали разрешение на выступления там.
Стоит отметить, певец получал там не только гонорар, но и еду.
"Я и не предполагал, что в ресторанах музыкантов еще и кормят", - прокомментировал певец.
Очень долгое время он выступал в ресторане "Славянская трапеза", где людей с русской национальностью вообще не было. Но музыкант его полюбил за уютный интерьер и красивые ковры на полах.
Несмотря на долгий путь эстрадному российскому певцу Руссо удалось добиться больших успехов в карьере. Его яркий дуэт с Кристиной Орбакайте долго никого не оставлял равнодушным. Иммигрировав с Турции, артист ни одного дня не пожалел об этом.
Опубликовано: Силивончик Алина
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